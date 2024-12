Fagioli in Premier League? Proposto al Tottenham

Tante indiscrezioni sul futuro diche sembra ormai sempre più lontano dallaIl centrocampista italiano è seguito da diversi club, in Ligue 1 ad esempio c'è il Marsiglia interessato mentre in Serie A attenzione al Napoli. Dall'Inghilterra però Fagioli è stato accostato anche al Tottenham.In particolare, Fagioli sarebbe stato proposto alper la finestra di mercato invernale. A dare la notizia è "Give me Sport", secondo cui però il club di Londra avrebbe risposto negativamente, chiudendo le porte al centrocampista della Juve.