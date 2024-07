Chelsea su Federico Chiesa: contatti con l'entourage

Sono giorni molto importanti per capire quale sarà il futuro di Federico Chiesa, che oggi tornerà ad allenarsi insieme alla squadra. L'attaccante rimane sul mercato e per un'offerta da 25 milioni la Juventus può cederlo. Arrivano novità sulla situazione del giocatore dall'Inghilterra.Chiesa è finito nel mirino del Chelsea di Enzo Maresca e secondo il portale inglese Team Talk i contatti tra l'entourage del giocatore e i Blues sarebbero già partiti con la possibilità nei prossimi giorni di ulteriori approfondimenti e passi in avanti. Oltre al Chelsea, anche un'altra squadra londinese, ovvero il Tottenham, è interessata a Chiesa.