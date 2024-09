e Alexis Mac Allister sono in viaggio verso la Colombia. González si è allenato separatamente, ma non accusa dolori e sarà disponibile per la partita. Il CT Lionel Scaloni ha confermato una previsione attesa: la Finalissima si terrà nel 2026, poiché non c'è spazio nel calendario del 2025. L'evento dovrebbe svolgersi a marzo. La nazionale argentina arriverà questa sera a Barranquilla e domani si allenerà allo Stadio Romelio Martínez. Sono previsti 36 gradi per il giorno della partita, un clima impegnativo per i giocatori. Lo scrive il giornalista di Tyc Sports, Gaston Edul.