Il centravanti dellae dell'Atletico Madrid Alvaroè ai ferri corti con i colchoneros dopo le dichiarazioni di ieri. Sembra prossimo a lasciare il club, cifra che si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Lui potrebbe gradire il ritorno in Italia dove Juventus e Roma hanno per ora mosso timidi sondaggi. Stando però a quanto riferisce oggi dalla Turchia Fanatik il giocatore potrebbe essere finito anche nel mirino del Fenerbache che sarebbe alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Le estimatrici per il capitano della Spagna non mancano, decisione finale dopo gli Europei.