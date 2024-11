Hannaè stata protagonista nella vittoria della Svezia per 2-0 contro la Serbia, che ha dato alle scandinave un vantaggio importante nel playoff per l’accesso all’Europeo femminile 2025. Il gol di Bennison, con un potente tiro al volo, ha sbloccato la partita, creando le basi per il successo. Il ritorno si giocherà a Stoccolma martedì prossimo., 22 anni, sta vivendo una fase cruciale della sua carriera dopo il trasferimento estivo alla. Qui ha guadagnato fiducia grazie a molte partite di alto livello, inclusa la Champions League. Questo si riflette anche nella nazionale, dove il commissario tecnico Peter Gerhardsson la utilizza in una posizione più difensiva rispetto al passato.Le parole del ct: ‘Da quando è alla Juve è successo qualcosa, anche da noi si allena meglio. Ci hanno aperto gli occhi sul fatto che Hanna può giocare anche in un ruolo più difensivo. Quella posizione è più adatta a lei’La centrocampista si distingue per intelligenza tattica, passaggi precisi e una notevole capacità di tiro. Anche la compagna Magdalena Eriksson ne elogia i progressi, sottolineando il suo rinnovato carisma e la sicurezza acquisita grazie all’esperienza in Italia. Lo scrive il giornale svedese Goteborgs-Posten.