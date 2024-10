Secondo quanto riportato da Todofichajes, lastarebbe valutando potenziali rinforzi in attacco, in vista di una possibile partenza di Dusana fine stagione. Tra i profili sondati dalla dirigenza bianconera figura anche Benjamin, giovane talento del Lipsia, che ha recentemente brillato in Champions League con una doppietta contro la squadra allenata da Thiago Motta. Il Lipsia ha fissato un prezzo di circa 65 milioni di euro per l’attaccante, cifra che rende l'operazione complessa. La concorrenza per il giocatore è molto alta, con diversi club di spicco in Europa che stanno monitorando attentamente la situazione di Sesko per un possibile acquisto.