Stando al portale specializzato spagnolo Fichajes.net, laè pronta a lanciare la sfida alper un centrocampista. Si tratta di Wilfried, mediano classe 1996 della Nazionale nigeriana, in scadenza di contratto con il. Entrambi i club starebbero fiutando l'affare a zero, con i bianconeri particolarmente attenti avendo la necessità di intervenire sul mercato proprio per rinforzare la mediana. Se ne saprà eventualmente di più nei prossimi giorni, quando la Juve darà il benvenuto a Thiago Motta e la sessione estiva di compravendite entrerà nel vivo.