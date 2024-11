Si complica sempre di più l'affare per portare a Torino Jonathandal Lille alla Juventus. Il giocatore con il contratto in scadenza al termine della stagione attuale sembrava potesse essere il prescelto ad approdare a Torino in estate ma ora come riferisce dalla Spagna il portale Sport le cose si complicano. infatti, acquistare l’attaccante in scadenza col Lille potrebbe arrivare a costare fino a 80 milioni di euro tra ingaggio pluriennale, bonus alla firma e commissioni per gli agenti. Investimento che sembrerebbe essere fuori dalla portata delle casse bianconere.