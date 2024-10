Il contratto che lega Paulalla Juventus è in scadenza nel 2026 ed il centrocampista francese tornerà in campo a marzo scontando la squalifica per doping. Stando a quanto riferisce dalla Spagna Masfichajes sulle tracce del giocatore della Juventus potrebbero esserci tre big spagnole. Il giocatore potrebbe risolvere il suo contratto con la Juventus anticipatamente, infatti non rientra nei piani della Vecchia Signora. Secondo il portale spagnolo sulle tracce di Paul ci sarebbero Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. Potrebbero provare il colpo a zero per il rilancio del giocatore della Juventus.