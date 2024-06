Nuovo nome per il mercato della. L'indiscrezione arriva dalla Spagna, e in particolare da Diario de Sevilla, secondo cui ci sono anche i bianconeri sulle tracce di Johnny, centrocampista difensivo statunitense di 22 anni ma con il doppio passaporto italiano, in forza al, che per lui chiede una cifra vicina ai 25-30 milioni di euro. Il classe 2001 è legato al club andaluso fino al 2029, con un contratto che include una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Su Cardoso, restando in Italia, c'è anche la Roma, oltre al PSG; in passato si erano interessate a lui anche Barcellona, Atletico Madrid e Borussia Dortmund.