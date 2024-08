Nella categoria esuberi della Juventus rientra anche e soprattutto Federico. Il grande escluso da questa Juventus, il suo contratto è in scadenza nel 2025 e la Vecchia Signora non ha intenzione di perderlo a zero. Stando a quanto riferisce dalla Spagna Sport l'Inter sarebbe pronto a versare uno stipendio "astronomico" per l'esterno classe 1997 della Juventus. Il suo agente Fali Ramadani avrebbe presentato offerte da Chelsea e Manchester United e la Juventus vorrebbe venderlo all'estero, non ad una diretta rivale. Otto giorni alla fine del mercato.