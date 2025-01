2024 Getty Images



Il Barcellona pensa a Vlahovic

Se non a gennaio, le strade tra Dusansembrano sempre più lontane. A pesare c'è ovviamente la questione del contratto, in scadenza nel 2026 e per cui sarà difficile trovare un'intesa sul rinnovo. Dalla Spagna emerge l'indiscrezione secondo cui il Barcellona avrebbe in lista l'attaccante.Ildovrà pensare al post Lewandowski e no dei nomi già sul tavolo dei blaugrana, riferisce Sport, è Vlahovic, attaccante della Juventus. Il calciatore è stato offerto da un agente molto vicino al suo ambiente e anche al Barça e potrebbe essere un'opzione in estate se non dovesse andare all'Arsenal adesso.