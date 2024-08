Chiesa-Barcellona: le voci dalla Spagna

: è questa, l'ultima notizia che arriva dalla Spagna. A raccontarlo è Sport, che sottolinea come Federico sia stato di fatto offerto al club blaugrana. Anche se la squadra catalana aveva già valutato il giocatore la scorsa estate senza procedere con l'acquisto, ora potrebbe essere una delle opportunità di mercato più interessanti.La- sottolinea Sport -, con solo un anno di contratto restante per Chiesa, preferisce cederlo ora piuttosto che perdere l'opportunità di monetizzare il suo trasferimento.Sport aggiunge: il Barcellona è attualmente concentrato sulla trattativa per Nico Williams, anche se il risultato delle negoziazioni è ancora incerto.Tuttavia, se l'affare con Nico non dovesse andare in porto, il club potrebbe orientarsi verso un altro esterno sinistro. In tal caso, Chiesa potrebbe rappresentare una valida alternativa, anche se il club cerca un profilo di giocatore più elettrico e abile nel dribbling.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui