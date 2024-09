L'ex centrocampista della Juventus Adrienè ancora alla ricerca di una sistemazione per la stagione appena iniziata. Diverse voci negli ultimi giorni ma ancora nessuna mossa ufficiale. Adrien stando a quanto riferisce dalla Spagna ESPN potrebbe finire nel mirino del Manchester United e giocare in Premier League. Al momento però il club più vicino al centrocampista francese sembrava essere il Galatasaray in Turchia ma tutto può ancora succedere. La mamma agente di Adrien, la signora Veronique, è al lavoro per trovargli una sistemazione per la stagione che ormai è già iniziata.