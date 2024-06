Mentre la è ancora alla ricerca del nuovo main sponsor , l'potrebbe averne trovato uno in un gruppo leader in Italia, stando a quanto riportato da Calciomercato.com. Si tratta della, che dall'anno prossimo non sarà più sponsor della, visto che al suo posto ci sarà invece Eni. Secondo le ultime indiscrezioni, l'azienda italiana di telecomunicazioni e il club nerazzurro, fresco di passaggio al fondo Oaktree, starebbero dialogando alla ricerca di un accordo commerciale e le cifre attualmente sul tavolo sembrano aggirarsi tra i 2 e i 3 milioni di euro.