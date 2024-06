Per la, la partita di martedì contro Francia non avrà alcun significato: il loro Europeo è già finito. Sarà una partita da giocare per l'onore, che potrebbe influenzare solo il morale della squadra o rafforzarlo per il futuro in caso di un risultato positivo. A questo punto, in patria, ci si chiede quale formazione sceglierà Michał Probierz. E pare che si vada verso l'esclusione di Wojciech, come riportato da Łukasz Wiśniowski in uno dei programmi di Meczyki.pl.Secondo quanto raccolto in Polonia, il portiere potrebbe lasciare il ritiro se sua moglie Marina dovesse entrare in travaglio. Il giornalista ha affermato: "Forse Szczęsny ha già giocato la sua ultima partita in Nazionale. Se la moglie dovesse partorire, lui tornerebbe". Sarebbe una decisione comprensibile da parte di, poiché il risultato della partita contro la Francia sarà irrilevante per l'ulteriore destino della squadra agli Europei.