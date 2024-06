Alla fine,è in Germania ci è andato, ma non come giocatore in campo. Il centravanti della Juventus, solitamente impegnato sul rettangolo verde a supportare la squadra bianconera o la selezione di Michał Probierz, ha invece lavorato in un nuovo ruolo. Ed è diventato l'esperto di TVP Sport prima della partita della settimana scorsa contro l'Austria, terminata con una sconfitta per 1-3.Durante la sua apparizione televisiva, Milik ha rivelato che tornerà ad allenarsi entro due o tre settimane, confermando dunque le prime sensazioni. Si tratta di una notizia molto ottimistica per i tifosi e per la squadra bianconera, soprattutto considerando il contesto dei preparativi per la nuova stagione. Le partite della Serie A per la stagione 2024/25 inizieranno infatti il terzo fine settimana di agosto.