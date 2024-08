Si era a lungo parlato dell'ipotesi ritiro dal calcio giocato per il portiere polacco Wojciech. L'estremo difensore che ha trovato l'accordo con la Juventus per la rescissione contrattuale e di cui manca soltanto l'ufficialità però secondo il media polacco Sport.Pl proseguirà la sua carriera tra i pali. Niente ritiro ancora per Tek quindi, dopo il gesto d'amore verso la Vecchia Signora. Avevano chiesto informazioni su di lui Monza, Fiorentina, Chelsea ed alcuni club dall'Arabia Saudita. Al momento il suo futuro è ancora incerto ma non sarà a tinte bianconere e all'ombra della Mole.