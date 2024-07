Xavi Simons, accordo con il Bayern Monaco: le ultime

Negli ultimi giorni è circolato il nome di Xavi Simons per la Juventus. Il trequartista olandese, impegnato con la nazionale ad Euro2024, dopo la grande stagione in prestito al Lipsia, deve ancora decidere quale sarà il suo futuro. Simons è un giocatore di proprietà del Psg. Arrivano novità dalla Francia sul futuro del giocatore.Secondo quanto riferisce RMC Sport, Xavi Simons avrebbe trovato un accordo con il Bayern Monaco. Stipendio da sei milioni che può arrivare fino a 12. Il giocatore ha già annunciato di non voler restare al Psg, che cerca quindi ora l'accordo con il club tedesco per concretizzare l'operazione. Anche il Lipsia resta in corsa.