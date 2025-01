Getty Images

Lipsia su Weah

Ilcerca un attaccante esterno dopo che è saltata l'operazione per Okafor del Milan e secondo Footmercato, il club tedesco si sarebbe fatto avanti perIl Lipsia avrebbe già presentato una proposta alla Juventus per lo statunitense, arrivato dal Lille nell'estate 2023.I tedeschi hanno Weah nella lista degli obiettivi per gennaio dopo che non si è conclusa la trattativa per Okafor. Alla Juve il Lipsia avrebbe offerto un prestito con diritto di riscatto; posizione chiara però dei bianconeri, che hanno risposto no perché non c'è l'intenzione di far partire il giocatore.