Il cambio di agente di Khephren Thuram

La mossa è stata fatta un mese fa. Ecco perché adessoè davvero una pista concreta per la Juventus. Secondo le ultime notizie arrivate in questi giorni, sono in corso contatti tra lae ilper il trasferimento del centrocampista francese. I dettagli vanno da un contratto di quattro stagioni alla possibilità di vederlo a Torino a prescindere dalla decisione di Adrien Rabiot. Ecco: la Juventus sembra determinata a offrire a Thuram una nuova sfida professionale. E Thuram vuole coglierla.è reduce da una stagione importante: ha mostrato tutte le sue capacità, ha trovato un un gol e un assist in 29 partite e il trasferimento potrebbe avvenire per una cifra stimata tra i, anche se ilpotrebbe chiedere di più per il giovane talento.Come racconta FootMercato, però,aveva già messo in chiaro il suo destino. E il Nizza sapeva. Rappresentato recentemente da Rafaela Pimenta, Thuram ha infatti deciso di unirsi a Sport Cover, un'agenzia di giocatori rinomata che conta tra i suoi clienti nomi come Geoffrey Kondogbia, Brice Samba, Nordi Mukiele, Seko Fofana, Alban Lafont e Christopher Wooh. Questo passaggio indica la sua chiara volontà di stabilire il suo futuro mentre il suo contratto con il Nizza scade tra un anno.Resta da vedere se le varie parti riusciranno a trovare un accordo per finalizzare l'operazione di trasferimento. La Juventus e il Nizza sono attualmente impegnati nei negoziati, con l'obiettivo di concludere l'affare in tempi relativamente brevi.



