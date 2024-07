Jean-Clair, difensore centrale classe 1999, gioca in Costa Azzurra dal 2021, rilanciandosi dopo una deludente esperienza al Barcellona. Nell'ultima stagione, sotto la guida di Francesco Farioli, ha disputato 33 partite. Il suo contratto con il Nizza scade a giugno 2027. La Juventus non ha ancora avviato una trattativa ufficiale con il club francese, ma secondo RMC Sport, ha già ottenuto l'ok del giocatore per un contratto fino al 2029, con un ingaggio di circa 2 milioni di euro netti a stagione. La Juventus vuole superare la concorrenza del West Ham, che ha offerto 37 milioni di euro al Nizza, ma Todibo preferisce i bianconeri.