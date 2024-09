Adrien, assente dalla nazionale francese, è nel mirino del. Il club di Istanbul sta considerando il centrocampista francese, libero da vincoli contrattuali dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus quest'estate. Tuttavia, al momento, Rabiot sembra poco propenso a unirsi al club turco e non ha ancora dato il suo consenso. Lo riporta RMC Sport.L'interesse per l'ex giocatore del PSG non è limitato al Galatasaray; altri club stanno monitorando la sua situazione. Sebbene il mercato dei trasferimenti in Turchia si chiuda il 13 settembre, Rabiot, in quanto giocatore svincolato, può firmare con qualsiasi squadra in qualsiasi momento.