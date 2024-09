Adrienora diventa un caso. Il centrocampista francese ha rifiutato numerose lusinghe dai club e sta prendendo ancora una volta tempo. Come riferisce RMC Sport infatti il giocatore avrebbe in sospeso ancora l'offerta dal Galatasaray ma starebbe ulteriormente prendendo tempo.Prende tipo, sì, ma nel frattempo? Il suo ct Didier Deschamps lo ha escluso dall'elenco dei convocati della Francia per questa sosta nazionali. Adrien non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro aspettando offerte migliori che però al momento non arrivano ed ora, diventa un caso.