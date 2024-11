Skriniar alla Juventus: trattativa con il Psg in corso

Arrivano novità dalla Francia per quanto riguarda il futuro di. Il difensore deldietro nelle gerarchie di Luis Enrique e volenteroso di una nupova destinazione, ha già dato il suo consenso al trasferimento alla, con cui ci sarebbe un accordo verbale.L'ostacolo principale chiaramente riguarda convincere il Psg a cedere il giocatore a gennaio. Come riferisce FootMercato, la trattativa con il Paris Saint-Germain è già avviata. Il club parigino chiede una grossa somma alla Juventus che per facilitare l'operazione vorrebbe inserire diversi giocatori nella trattativa in modo da abbassare il costo.