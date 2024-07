Tra i giocatori che la Juventus ha in lista nella rosa del Porto c'è anche Francisco Conceicao, attaccante classe 2002 della nazionale portoghese. Lui, insieme a Galeno e Pepe è uno dei profili che piacciono al club bianconero per rinforzare l'attacco. Arrivano però aggiornamenti sulla sua situazione direttamente dal Portogallo, e in particolare dal quotidiano Record.Conceicao infatti avrebbe avuto un colloquio con il presidente del Porto, Villas Boas, il quale sta lavorando per convincere il giocatore a rimanere nel club ancora per un'altra stagione. Sul figlio dell'ex giocatore della Lazio comunque non c'è solo la Juventus ma anche altri club come ad esempio il Lipsia.