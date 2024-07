Laha richiesto Franciscoal Porto. Come riportato dal quotidiano lusitano Record, il club bianconero ha avviato contatti con il Porto per il trasferimento del figlio dell'ex tecnico Sergio Conceicao. Francisco, 21enne mancino, gioca come esterno destro offensivo. L'offerta proposta è un prestito con obbligo di riscatto per il classe 2002, che ha avuto un Europeo positivo con il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Rafa Leao. Il direttore Cristiano Giuntoli sta lavorando su più fronti mentre la squadra prosegue il ritiro in Germania. Sul fronte cessioni, Matias Soulé è vicino alla Roma.