Continua il momento complicato della Juventus, tra difficoltà in campo e speranze dal mercato. I numeri non mentono e ci raccontano di una squadra che fatica. Con 12 pareggi in 19 partite, questa Juventus ha il peggior bilancio degli ultimi 14 anni. Solo 7 vittorie in Serie A, un dato che eguaglia il record negativo del 1998-99. E come se non bastasse, il calendario di gennaio è spietato: Atalanta, Milan e Napoli in campionato, con Bruges e Benfica a rendere ancora più complicati i prossimi 16 giorni. Un vero tour de force per Thiago Motta, che però può contare sul sostegno della dirigenza e sull’arrivo di rinforzi dal mercato.





Cristiano Giuntoli sta facendo il massimo per aiutare il tecnico. Tra i due c’è piena sintonia, e il club ha già mostrato la sua fiducia con una campagna acquisti mirata. Il primo nome è quello di Alberto Costa, giovane terzino del Vitoria Guimaraes, un’operazione low cost che ricorda il colpo Cabal dello scorso agosto. L’affare è quasi concluso. Ma il vero sogno è Randal Kolo Muani, attaccante del Psg, per cui la Juventus ha già trovato un accordo per un prestito. In difesa, invece, i nomi sul tavolo sono tanti: David Hancko, Ronald Araujo, Antonio Silva e Fikayo Tomori, oltre alla sorpresa Goglichidze dell’Empoli. Un mercato frenetico per risolvere i problemi di una rosa falcidiata dagli infortuni e dalle scelte forti del tecnico.