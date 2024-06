In attesa di capire come si svilupperà il caso Massimiliano Allegri, con alle porte undestinato a essere tutto fuorché tenero, emerge immediatamente un’incontrovertibile verità: alla Continassa la musica è cambiata. Eccome.Lo stato maggiore - capitanato dall’ad- proprio nel freschissimo allontanamento del tecnico livornese ha dimostrato di voler puntare su rispetto e rigore, ingredienti imprescindibili venuti a mancare a Roma in occasione della finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta.Insomma, l’uscita di scena dirimarca come laabbia voluto mandare un messaggio chiaro a tutti. E certi atteggiamenti non saranno più ammessi. A tutto tondo, anche - per esempio - nelle dinamiche di mercato.