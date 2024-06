Era poco meno di un mese fa quandolasciava ufficialmente la Juventus giocando allo Stadium la sua ultima gara con la maglia bianconera addosso. Una lunga storia quella tra la Vecchia Signora e il terzino brasiliano. Scadenza di contratto e niente rinnovo. Stando a quanto riferisce oggi TMW, alcuni media brasiliani, accostano l'ex difensore della Juventus al, club brasiliano. Per Alex Sandro si tratterebbe quindi di un ritorno in patria dopo che la sua avventura con la Juventus è giunta ufficialmente ai titoli di coda. Tutto però è ancora da capire, anche se il ritorno in patria sembra essere un'ipotesi.