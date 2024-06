Kaio Jorge verso l'addio, l'offerta del Cruzeiro alla Juventus

E' quanto viene riportato in Brasile, da Ge Globo, che spiega come siano state confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni circa l'interessamento del Cruzeiro, con il club brasiliano pronto ad alzare l'offerta, fiducioso di chiudere presto il colpo. Inizialmente è arrivata una richiesta per il prestito dell'attaccante di proprietà dei bianconeri, ma ora la situazione può smuoversi.Thiago Motta avrebbe già dato il suo benestare alla cessione di uno dei tre giocatori rientranti dal Frosinone e così l'attaccante brasiliano sembra sempre più vicino ai saluti a Torino. Se il prestito non convinceva il club bianconero, potrà farlo invece una prima proposta ufficiale d'acquisto da 4 milioni di euro, quasi 23 milioni di reais. Il Cruzeiro cerca fortemente un attaccante e vuole proprio lui. Ora il club brasiliano attende una risposta dalla Juventus, a queste condizioni Kaio Jorge può partire.