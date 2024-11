Danilo torna il Brasile? Le ultime

Ilsi sta già muovendo sul mercato dei trasferimenti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra le opzioni vagliate dal club brasiliano spicca il nome di Danilo, difensore attualmente in forza alla Juventus, con un contratto valido fino alla metà del 2025.Secondo quanto riportato inizialmente dal portale 'ge' e confermato da TNT Sports Brasil, il Cruzmaltino ha effettuato una prima sondaggio per valutare la possibilità di portare Danilo a Rio de Janeiro. Tuttavia, l’operazione non appare semplice e al momento non ci sono accordi definitivi con l'entourage del giocatore.Secondo TNT, comunque, si può fare. Il contratto di Danilo con la Juventus scadrà a giugno 2025, ma secondo le normative FIFA, il giocatore sarà libero di firmare un pre-contratto con un altro club già da gennaio. Questo scenario offre al Vasco un’opportunità teorica, anche se la trattativa si presenta complessa.Da un lato, per il portale brasiliano, Danilo è un elemento chiave nella rosa della Juventus e difficilmente il club bianconero rinuncerà a lui senza ottenere un adeguato compenso economico. Dall’altro, il suo status di veterano potrebbe incentivare il giocatore a considerare un ritorno in Brasile per concludere la carriera vicino a casa.