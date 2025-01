Dal Brasile: Danilo ai dettagli con il Flamengo

Getty Images

è ormai a un passo dal diventare un giocatore del, con soli dettagli burocratici ancora da definire. Le trattative hanno registrato un'accelerazione nelle ultime 48 ore, con tutti gli aspetti principali già concordati, sia in termini di ruolo che di accordi economici. La rescissione con laverrà formalizzata all’inizio della prossima settimana, consentendo al giocatore di volare in Brasile, lo riporta O Globo.Il difensore firmerà un contratto biennale con il Flamengo, realizzando il sogno di giocare per il club del cuore. Dopo anni in Europa, con esperienze in squadre prestigiose come Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, Danilo ha deciso di tornare a casa. La scelta è stata influenzata dall’identificazione con la Juve e dall’offerta emozionale e sportiva del Flamengo, favorita anche dal contributo di Filipe Luís, che ha sottolineato il suo ruolo centrale nel sistema difensivo.

Le ambizioni del club, tra Mondiale per Club e Libertadores, hanno reso il Flamengo il destino ideale per Danilo.