Juventus, il punto dall'infermeria

Un inizio in cui Thiago Motta doveva fare i conti con l'abbondanza nella sua rosa ma nella prima gara stagionale si sono fermati due giocatori decisamente importanti. Si tratta di Timothye Khephren, entrambi reduci da una pre season decisamente degna di nota. Fino alle brutte notizie chiamate lesioni muscolari rispettivamente al bicipite femorale di coscia destra e sinistra.Nella giornata di ieri una buona notizia: Vasilije Adzic è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra di Thiago Motta e dovrebbe ritornare a pieno ritmo contro l'Empoli, al ritorno dalla sosta. Discorso analogo per Weah e Thuram che mettono quella gara nel mirino ma al momento alla Continassa ancora si allenano a parte. Una brutta notizia ieri però, lo stop di Francisco Conceicao che si sottoporrà ai controlli al JMedical ma stando alle prime sensazioni (riportate da Tuttosport) dovrebbe saltare Empoli ed esordio in Champions con il PSV. Verso l'Empoli però potrebbe esserci qualche bella notizia per l'allenatore italo brasiliano.





