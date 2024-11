Juventus, da Weah a Conceicao e Yildiz: i numeri stagionali

Lasi trova in emergenza in difesa e senza vere alternativeIn più,non ha tante opzioni neanche sugli esterni con l'assenza di Nico Gonzalez ma nonostante ciò, il tecnico può essere soddisfatto delle risposte avute dai suoi giocatori offensivi. Dopo un inizio non semplice, soprattutto per la mancanza di goal, si sono sbloccati gli esterni della Juventus.Una delle difficoltà della Juventus nella prima parte di stagione era trovare goal con gli esterni. Nelle prime otto giornate di Serie A, tra Yildiz, Conceicao e Weah,(1 Conceicao, 1 Weah). Numeri condizionati anche da problemi fisici con cui hanno dovuto convivere il portoghese e l'ex Lille. Nelle ultime settimane Motta ha alternato loro tre sulle corsie offensive. Gestione efficace, visto il rendimento dei bianconeri. Dalla sfida con l'Inter in poi infatti, si sono sbloccati.(tre Yildiz, tre Weah) a cui si aggiungono anche quattro assist (tre Conceicao, 1 Weah).Finalmente la Juventus ha trovato alternative ai goal di Vlahovicche avrebbe potuto avere un impatto più pesante di quanto invece non lo sia stato fino ad ora. Motta comunque spera ovviamente di avere al più presto l'argentino per poter avere almeno un cambio offensivo sia a destra che a sinistra. Aspettando Nico però, Yildiz, Conceicao e Weah stanno trascinando la squadra.