Manueltorna in Nazionale e raggiungerà il ritiro di Coverciano per sostituire l'infortunato Ricci, come annunciato da Lucianoin conferenza stampa. Il centrocampista della Juventus mancava dalla Nazionale da marzo, quando era stato convocato per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador. Successivamente, non era stato incluso nella lista per Euro 2024, restando assente anche nelle partite di settembre e ottobre in Nations League. Il ritorno di Locatelli rappresenta una nuova opportunità per mettersi in mostra e dare il proprio contributo alla squadra azzurra.