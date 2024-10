Il 19 agosto sembrava l'inizio di una nuova era per la, conal debutto e una vittoria contro il Como. Tuttavia, due mesi dopo, l'Allianz Stadium è diventato un tabù. In sette partite di campionato, i bianconeri hanno vinto solo quella gara in casa, mentre in Serie A sono seguiti pareggi deludenti contro Roma, Napoli e Cagliari. L'unica altra vittoria casalinga è arrivata in Champions League contro il PSV. Ora, il 19 ottobre, la Juventus cerca di rompere questo trend negativo contro la Lazio, per ripristinare la sua forza casalinga.