La Juventus non vince in Serie A da più di un mese

Lagiocherà contro il Venezia la terza partita in casa nel giro di una settimana. Prima il pareggio con il Bologna in campionato, poi la vittoria contro il Manchester City in Serie A. Ma da quanto tempo i bianconeri non ottengono una vittoria in Serie A?L'ultimo successo casalingo della Juventus in Serie A risale a più di un mese fa, la vittoria contro il Torino per 2-0, che è anche l'ultima partita vinta dalla squadra di Thiago Motta in generale in campionato. Nel mezzo c'è stato il pareggio all'Allianz Stadium con il Bologna e poi quelli contro Lecce e Milan in trasferta. I tre punti mancano da tre gare quindi.