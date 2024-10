Juventus imbattuta, da quanto non perde in Serie A

Laè andata vicinissimo a perdere per la prima volta in questo campionato. Alla fine però i bianconeri hanno rimontato contro l'Inter e ottenuto l'ennesimo pareggio stagionale mantenendo così l'imbattibilità. E' l'unica squadra in Italia a non aver ancora perso. Un'imbattibilità che dura ormai da tantissime gare.Di queste, 9 con Thiago Motta, 6 con Allegri e due con Montero. L'ultima sconfitta dei bianconeri risale al 30 marzo 2024, quando la Juve perse contro la Lazio all'Olimpico per 1-0. Mancano ancora 9 gare per entrare nella top 10 di sempre.