Da quanto la Juventus non perde contro la Lazio?

Il sito ufficiale della Juventus ha reso note le statistiche in vista della sfida contro la Lazio. Bianconeri che ospiteranno i biancocelesti nella serata di sabato all'Allianz Stadium di Torino. Un dato però fa sorridere la squadra allenata da Thiago Motta."La Juventus è rimasta imbattuta in 19 delle ultime 20 partite casalinghe contro la Lazio in Serie A (15V, 4N), l’unico successo dei biancocelesti fuori casa nel periodo risale al 14 ottobre 2017 (2-1 con doppietta di Ciro Immobile)".