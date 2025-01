Da quando la Juventus non iniziava l'anno con una sconfitta?

Se il buongiorno si vede dal mattino ecco che quello per la Juventus non è certamente il migliore dei mattini. Il 2025 infatti è iniziato in maniera amara per la squadra allenata da Thiago Motta che ieri sera è uscita sconfitta per 2-1 dal Milan di Sergio Conceicao in Supercoppa Italiana. Da quando però la Juventus non iniziava l'anno con una sconfitta?Dal 2013, ultimo anno iniziato in negativo, quella volta per mano della Sampdoria. Bianconeri andati in vantaggio con il rigore di Sebastian Giovinco ma rimontati nel secondo tempo dalla doppietta di Mauro Icardi. Alla fine però la Juventus di Antonio Conte vinse comunque lo Scudetto.