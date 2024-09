Empoli-Juventus: da Koopmeiners a Nico Gonzalez e Douglas Luiz, le scelte

IN GALLERY I 5 GIOCATORI CHE POSSONO ESORDIRE DA TITOLARE IN EMPOLI-JUVENTUS

Guardando la rosa dellaa metà agosto e quella di adesso, sembra trattarsi di un'altra squadra. Sia per i tanti giocatori ceduti che per quelli arrivati. Di fatto,A volte per scelta, come nel caso di Douglas Luiz , in altri casi per questioni fisiche (infortunio Thuram) o perché semplicemente sono arrivati solo negli ultimi giorni comeSarà quindi una Juve molto diversa rispetto a quella vista fino ad ora, almeno negli uomini. Inevitabile che sia così. Potrebbero esserci addirittura cinque giocatori al debutto dal primo minuto contro l'Empoli. E in questa lista non è considerato ovviamente Conceicao, che resterà fuori per ancora qualche partita.