Negli ultimi anni, la contesa è stata accesa. Si è passati dal caso di Romelu Lukaku, un acquisto che avrebbe potuto riscrivere la storia recente di entrambe le squadre (tra le pressioni di Conte e il no di Dybala alla cessione), a quello per Gleison Bremer, strappato all’Inter con rilanci successivi. Stesso copione per Dejan, bloccato dalla Juventus davanti all’Inter, così come per Tiago, che Giuntoli ha sottratto ai nerazzurri lo scorso gennaio, e Juan Cabal, su cui l’Inter aveva chiuso un accordo poi saltato per l’offerta decisiva dei bianconeri.