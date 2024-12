Federiconon è tra i convocati del Liverpool per la partita contro il, ma la sua esclusione non è legata a un nuovo infortunio. L’attaccante italiano era tornato in campo mercoledì sera contro il Southampton, disputando il secondo tempo nella vittoria per 2-1 nei quarti di finale di Carabao Cup, segnando il suo rientro dopo un'assenza che durava da fine settembre.Nonostante ciò, Chiesa è stato escluso dalla gara di domenica al Tottenham Hotspur Stadium, dove Darwin Nunez e Diogo Jota partiranno dalla panchina per supportare il trio d’attacco titolare composto da Mohamed Salah, Cody Gakpo e Luis Diaz.La sua assenza ha alimentato speculazioni su un possibile nuovo problema fisico, ma secondo quanto riportato dal Liverpool ECHO, la decisione di non convocarlo non è legata a motivi di salute.L'allenatore Arne Slot ha scelto invece di gestire Chiesa con cautela, poiché il club vuole adottare un approccio prudente con un giocatore che ha disputato solo circa 120 minuti dall’inizio della stagione. La mancanza di una preparazione precampionato completa, infatti, è stata spesso indicata come uno dei motivi delle difficoltà fisiche dell’ex juventino, arrivato al Liverpool per 12 milioni di sterline a fine agosto. L'esclusione dalla partita contro il Tottenham rientra in una strategia pianificata per riportarlo gradualmente al 100% della forma.