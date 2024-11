Udinese-Juventus: i cambi di Thiago Motta

Lasi prepara alla sfida contro l'Udinese perché già domani i bianconeri torneranno in campo per l'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta dovrà reagire all'ultimo deludente pareggio contro il Parma. Ecco quali sono i possibili cambi di formazione rispetto all'ultima partita in casa bianconera.Oltre al possibile ritorno da titolare di Koopmeiners, in difesa, come riferisce il Corriere dello Sport, Thiago riproporràche si candida a destra e Cambiaso che si sposterebbe sulla corsia di sinistra. A centrocampo Fagioli ha chance di tornare titolare al posto di uno tra Locatelli e Thuram. Davanti spazio di nuovo adsulla sinistra.