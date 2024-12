Debutto da predestinato

Il percorso

La rottura con Amorim

Il palmares

2 FA Cup

2 Carabao Cup

1 Europa League

1 Community Shield

I numeri di Rashford

426 presenze

138 goal

63 assist

è uno dei prodotti più importanti, dell'ultimo decennio, del settore giovanile del. L'attaccante inglese, nato proprio a Manchester, si è imposto prima nell'Academy dei Red Devils e successivamente nel contesto della prima squadra.Rashford ha debuttato in prima squadra, sotto la gestione tecnica di Louis Van Gaal, il 25 febbraio 2016 nel match contro il Midtjyilland, in Europa League, segnando subito una doppietta che gli ha permesso di diventare il più giovane di sempre a segnare in Europa con i Red Devils, a 18 anni e 117 giorni, battendo un certo George Best. Tre giorni più tardi, viene confermato nell'undici titolare anche contro l'Arsenal e all'esordio in Premier mette a referto un'altra doppietta.A partire da quel momento diventa un punto fermo dei Red Devils, anche con l'arrivo di José Mourinho, ma lo sbarco a Manchester di Lukaku e l'eccessivo numero di ali a disposizione del tecnico portoghese lo costringe spesso e volentieri a giocare da subentrato. Ritrova totale centralità agli ordini di Ole Gunnar Solskjaer e nella stagione 2022/23 inscena la miglior annata della sua carriera segnano 30 goal in 57 partite complessive.Anche con Ten Hag, quantomeno dal punto di vista personale, Rashford ha continuato ad essere un punto di riferimento all'interno del pacchetto avanzato con lo United, ma la musica è cambiata proprio con l'addio del tecnico olandese.I Red Devils hanno affidato la panchina a stagione in corso a Ruben Amorim - strappato allo Sporting - ma il feeling tra il tecnico portoghese e l'attaccante non è mai sbocciato, anche a causa di un'intervista nel corso della quale il giocatore si è detto "pronto per una nuova avventura". Da quel momento la situazione è precipitata: tra Premier e Carabao Cup, Amorim non ha convocato Rashford confinandolo in tribuna per quattro partite consecutive. E in tale situazione, il mese di gennaio potrebbe far calare il sipario sull'avventura del ragazzo di Wythenshawe.Con il Manchester United, Rashford ha vinto sin qui sei trofei ma non è mai riuscito a mettere le mani sulla Premier League.





