Dopo la vittoria della Nazionale maggiore contro Israele, il commissario tecnico Lucianoha presenziato alla partita dell’Under 21 contro l’Irlanda, un match che si è concluso in pareggio e ha garantito agli azzurrini la qualificazione all’Europeo di categoria, in programma a giugno in Slovacchia. Al termine della gara,ha parlato del nuovo corso intrapreso dalla Nazionale, esprimendo fiducia nelle potenzialità del gruppo."Abbiamo trovato la strada giusta, quella basata sulla relazione e sul gioco," ha dichiarato Spalletti ai microfoni di Sky. "Il nostro punto di forza può essere la squadra stessa: se i calciatori adottano questo gioco corale, con tutti coinvolti in ogni fase, allora il vero fuoriclasse diventa l’intera squadra." Il CT ha sottolineato l’importanza della qualità collettiva, indicando che l’Italia potrà esprimere al meglio il suo potenziale puntando sulla cooperazione e l’intesa tra i giocatori.