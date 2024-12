Il 2024 segna la nuova era della Juventus

C'eravamo tanto bastati. E no, a prescindere da come sia andato - comunque con una Coppa Italia in bacheca - il 2024 per la Juventus è stato pure l'anno in cui la rivoluzione immaginata dalla dirigenza è stata compiuta. E cioè:Più giovane e più sostenibile, comunque con idee generalmente più in linea coi tempi. Ha pensato a tutto questo, Cristiano Giuntoli, mentre immaginava la sua assicurazione sulla prossima Champions. Quanto accaduto poi, naturalmente, non poteva assolutamente prevederlo.Né si poteva prevedere la traiettoria intrapresa dalla Juve in quest'anno qui. Iniziato con legittimissime ambizioni da scudetto e terminato invece al sesto posto nell'anno in cui i sogni, paradossalmente e senza tenere conto di quanto visto nella passata stagione, si erano fatti più grandi.C'era voglia di vedere calcio, va detto. Di un calcio differente. E di vedere una crescita nel gruppo e nei singoli, in parte mostrata quest'anno e in parte bloccata ancora alle promesse troppo ingombranti di inizio anno. Sul piano della personalità, ecco, sembra una Juve ancora fragile. Questo è forse il più grande cruccio di, che conosceva già il suo destino quando la nave Bologna è attraccata al porto della Champions, edi fatto s'illuminava di rabbia a un passo dall'addio, non ancora comunicato.E' stato uno strappo più netto e brusco di quanto si poteva pensare. Però comunque necessario. A prescindere da quello che ha mostrato il percorso successivo di Motta. In linea comunque con la politica societaria e con lo sviluppo del talento, non solo con la ricerca ossessiva della vittoria.E Thiago n'è perfetta rappresentanza, coerentemente in linea con le richieste dall'alto. Certo, il quarto posto resta l'obiettivo. Minimo. Non dovesse essere centrato, qualcosa sarà stato certamente sbagliato. E allora, buona rincorsa...