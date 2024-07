Cuadrado: le parole sul futuro

Juan Cuadrado dopo la stagione trascorsa all'Inter è attualmente senza squadra. L'ex giocatore della Juventus ha concluso la sua avventura con i nerazzurri dopo appena un anno. Cuadrado ha parlato del suo futuro a elcolombiano.com. Ecco le sue parole.Cuadrado è libero di firmare a zero essendo senza contratto. Le sue parole sul futuro: "Il mio contratto con l’Inter è già scaduto. Adesso aspettiamo di vedere dove proseguiremo la carriera professionistica. Il procuratore sta negoziando. Dobbiamo aspettare. L’infortunio? È già tutto finito. In questo momento sto bene. Infatti con Medellín vado in palestra prima dell’allenamento, poi faccio la pratica completa e torno a fare un lavoro di potenziamento fisico".