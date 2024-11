La Juventus Next Gen cade allo Stadio Ezio Scida contro i padroni di casa del Crotone: termina 2-1 per i calabresi.



La cronaca del match

Le formazioni ufficiali

D'Alterio

Giron

Cargnelutti

Oviszach

Gomez

Armini

Guerini

Barberis

Schirò

Silva

Tumminello

94' - Brivido finale per la Juventus, che sfiora il pari con il colpo di testa di Palumbo. Para D'Alterio.90' - 4' di recupero.87' - Occasione Next Gen, con Scaglia da calcio d'angolo: para D'Alterio.81' - Ancora chance per il Crotone, che sfiora il tris con Spina. Paratona di Daffara.72' - Papadopoulos sfiora il pari con un mancino a giro dal limite dell'area.62' - Tentativo di Guerini dalla distanza. Palla alta.55' - Destro a giro di Anghelé, la palla non va lontano dalla porta di D'Alterio.Angolo di Puczka e grande girata di Guerra, è 2-1.45' - Finisce il primo tempo: è 2-0 per il Crotone.44' - Ancora Tumminello, e ancora Daffara. Ottima azione del Crotone, col mancino dell'attaccante calabrese che trova l'ottima risposta del portiere bianconero.Cross dalla destra e Oviszach riesce a trovare il secondo palo, con un colpo di testa preciso. 2-0.32' - Risponde la Juve, con il tentativo di Guerra su assist di Mulazzi. Ma l'attaccante non riesce a calciare in area piccola.La pressione dei padroni di casa porta alla rete: cross in mezzo di Guerini, deviazione bianconera di Puczka e vantaggio calabrese. 1-0.19' - Dall'angolo, Carnielutti sfiora il vantaggio con un colpo testa. Palla alta, ma di nulla.17' - Ancora Gomez, ancora Crotone. Dalla destra, il tiro in diagonale che viene deviato. E finisce in angolo.7' - Occasionissima per il Crotone, che sulla sinistra alza il ritmo con Tumminello. La conclusione è ben parata da Daffara.6' - Conclusione dalla distanza di Gomez, Daffara blocca.1' - Inizia il match.

Daffara

Mulazzi

Pedro Felipe

Scaglia F.

Puczka

Faticanti

Owusu

Cudrig

Guerra

Anghelè

Da Graca

